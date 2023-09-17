В Южной Корее пригрозили КНДР «концом режима» в случае ядерного удара

Вашингтон и Сеул готовы ответить «решительными действиями» на любую попытку Пхеньяна нанести ядерный удар. Об этом в интервью для новостного агентства Associated Press заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

Глава государства отметил, что правительства США и Республики Корея подтвердили план на случай атаки со стороны КНДР. При этом речь шла именно о нападении с применением оружия массового поражения, уточнил он.

«На любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима (председателя КНДР Ким Чен Ына. — «Газета.Ru»)», — сказал Юн Сок Ёль.

Кроме того, южнокорейский лидер высказался о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна в военной сфере. Он указал, что подобное взаимодействие между РФ и КНДР якобы нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, и спрогнозировал еще большее сплочение международного сообщества в ответ на действия двух государств.

8 сентября радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что в КНДР состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей военной подводной лодки. Согласно имеющейся информации, субмарина оснащена тактическим ядерным оружием.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Россия способна оказать агентству помощь при взаимодействии с Северной Кореей.