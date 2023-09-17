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Экоактивисты облили краской Брандербургские ворота в Берлине

Экоактивисты Letzte Generation облили краской Брандербургские ворота в Берлине

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Jonas Gehring/Global Look Press

Экоактивисты «Последнего поколения» (Letzte Generation) облили краской шесть колонн Брандербургских ворот в Берлине. Об этом они сообщили в социальной сети Twitter (X).

Сообщается, кто краской оранжевого цвета была облита также Парижская площадь. Активисты выбирают оранжевый цвет, поскольку он считается символом опасности. Именно поэтому его используют на буях и ограждающих конусах.

«Пришло время политических перемен. От ископаемого топлива – к справедливости! <..> Самая известная достопримечательность Берлина символизирует собой важные поворотные моменты в истории. Начало завтра: мы здесь, нас много, и мы остаемся», — прокомментировали свою акцию в движении.

«Последнее поколение» требует прекратить использовать углеродные энергоресурсы к 2030 году.

До этого в Испании экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Ранее сообщалось, что жители Нью-Дели живут на 10 лет меньше из-за грязного воздуха.

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