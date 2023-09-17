В Британии не считают правильным разрывать отношения с Китаем

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон не должен отказываться от взаимодействия с Пекином, несмотря на политические разногласия и шпионские скандалы. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Sky News.

«Есть люди, которые выступают за то, чтобы игнорировать Китай, делать вид, что его не существует, не разговаривать с ним, не иметь своего посольства в Пекине и не иметь китайского посольства в Великобритании. Это не является убедительной альтернативой», — сказал Клеверли.

Он отметил, что отношения Китая и Великобритании представляются «трудными» и в таких условиях необходимо поддерживать личные коммуникации.

Ранее Британия обвинила Китай в вербовке госслужащих для шпионажа. Согласно отчету правительства страны, китайские шпионы пытаются вербовать британских чиновников в рамках операций по доступу к секретным данным и информации с ограниченным доступом.

До этого газета The Times сообщала, что британская полиция задержала сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Сотрудники подразделения полиции по борьбе с терроризмом задержали подозреваемого в Эдинбурге и обыскали его квартиру в Лондоне. По данным правоохранителей, фигурант ранее жил в Китае, не исключено, что там его и завербовали.

Ранее в Британии обеспокоились вмешательством Китая в дела Лондона.