В Армении допустили подписание мирного соглашения с Баку до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года. Его слова на брифинге передает ТАСС.

По словам Пашиняна, очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. Он также указал, что Армения тратит много времени на кризис и закрытие Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

«Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором. Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение», — сказал армянский премьер.

Пашинян также заявлял, что в октябре на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде не планируется подписание какого-либо документа.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил о том, что Баку не потерпит никаких «серых зон» в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией, политик указал, что урегулирование кризиса «буксует» по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского руководства.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.