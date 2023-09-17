Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении допустили подписание мирного соглашения с Баку до конца года

Пашинян счел возможным подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года

close
100%
Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года. Его слова на брифинге передает ТАСС.

По словам Пашиняна, очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. Он также указал, что Армения тратит много времени на кризис и закрытие Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

«Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором. Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение», — сказал армянский премьер.

Пашинян также заявлял, что в октябре на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде не планируется подписание какого-либо документа.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил о том, что Баку не потерпит никаких «серых зон» в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией, политик указал, что урегулирование кризиса «буксует» по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского руководства.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях