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Ким Чен Ын покидает Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын выехал из России в обратный путь на бронепоезде

Глава КНДР Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронепоезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в проводах корейского лидера приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В ходе церемонии прощания провожающие и северокорейский лидер обменялись рукопожатиями, после чего Ким Чен Ын поднялся в вагон и отдал им воинское приветствие, приложив правую ладонь ко лбу. Бронепоезд Ким Чен Ына отбыл со станции Артем под «Прощание славянки». Расстояние от Артема до границы КНДР составляет около 200 км.

До этого Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

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