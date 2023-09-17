Сенаторы-республиканцы призвали Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Четыре сенатора США от Республиканской партии (Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм) на фоне грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк призвали лидера Соединенных Штатов Джо Байдена как можно скорее передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою просьбу парламентарии мотивировали необходимостью повысить вероятность успеха контрнаступления Украины. По мнению сенаторов, передача ракет ATACMS позволит Киеву добиться «важных целей» до наступления зимы.

«Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт», — сообщается в письме Байдену.

11 сентября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

По данным агентства Reuters, администрация Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности с кассетной боевой частью.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин высказал мнение, что США затягивают с принятием решения по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS из-за возможного ответа России.

Ранее в МИД Украины заявили, что США скоро поставят ВСУ ракеты ATACMS.