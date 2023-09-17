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В Армении рассказали о предстоящей встрече Пашиняна и Алиева в октябре

Пашинян: Армения и Азербайджан не подпишут какой-либо документ в октябре

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в октябре на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде не планируется подписание какого-либо документа. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«Мне бы очень хотелось сказать, что да, мы ожидаем подписания документа в Гранаде, но, к сожалению, нет», — сказал Пашинян.

Армянский премьер также выразил надежду, что интенсивные переговоры продолжатся и две страны придут к решению проблемы.

Новость дополняется.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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