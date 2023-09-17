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Офис президента Южной Кореи обвинил правительство страны в манипулировании данными

Yonhap: офис главы Кореи обвинил правительство Муна в манипулировании данными

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Lee Jin-man/AP

Офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обвинил отставное правительство Мун Чжэ Ина в манипулировании данными. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Заявление было сделано после того, как корейское агентство государственного аудита уличило правительство Муна в целенаправленном манипулировании экономической статистикой для демонстрации позитивных показателей результатов своей политики. Более того, сообщается, что в правительстве оказывали давление на статистические агентства при заполнении граф о доходах населения, занятости и ценах на жилье.

При этом в администрации Ёля подчеркнули, что, если подлинная статистика не будет составлена, нынешнее правительство Хана Доксу в конечном итоге станет соучастником преступления предшественников.

До этого теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля была задержана за подделку банковского документа.

Ранее президент Южной Кореи неожиданно приехал в Киев.

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