Офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обвинил отставное правительство Мун Чжэ Ина в манипулировании данными. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Заявление было сделано после того, как корейское агентство государственного аудита уличило правительство Муна в целенаправленном манипулировании экономической статистикой для демонстрации позитивных показателей результатов своей политики. Более того, сообщается, что в правительстве оказывали давление на статистические агентства при заполнении граф о доходах населения, занятости и ценах на жилье.

При этом в администрации Ёля подчеркнули, что, если подлинная статистика не будет составлена, нынешнее правительство Хана Доксу в конечном итоге станет соучастником преступления предшественников.

До этого теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля была задержана за подделку банковского документа.

Ранее президент Южной Кореи неожиданно приехал в Киев.