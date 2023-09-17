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В Германии заявили о проявлении слабости Шольцем

Focus: Шольц проявил слабость, не став пожимать руку Лаврову на G20

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Steffen Kugler/AP

Обозреватель издания Focus Ульрих Райтц высказал мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20.

Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от приветствия с российским министром, Райтц отметил, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной.

«Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», — указал автор статьи.

Райтц читает, что такая «демонстрация» и «символическая политика» ни к чему не приведет. В качестве примера он указал на сотрудничество России со странами БРИКС.

«Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика», — отметил обозреватель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал мнение, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.

Позднее канцлер ФРГ раскритиковал статью британского издания The Economist о состоянии экономики Германии, назвавшего страну «больным человеком Европы». Он заявил, что издание советует решать вопросы экономики набором новых долгов, но это неправильно.

Ранее Шольц назвал главную причину экономических проблем Германии.

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