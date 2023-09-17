В Германии заявили о проявлении слабости Шольцем

Обозреватель издания Focus Ульрих Райтц высказал мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20.

Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от приветствия с российским министром, Райтц отметил, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной.

«Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», — указал автор статьи.

Райтц читает, что такая «демонстрация» и «символическая политика» ни к чему не приведет. В качестве примера он указал на сотрудничество России со странами БРИКС.

«Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика», — отметил обозреватель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал мнение, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.

Позднее канцлер ФРГ раскритиковал статью британского издания The Economist о состоянии экономики Германии, назвавшего страну «больным человеком Европы». Он заявил, что издание советует решать вопросы экономики набором новых долгов, но это неправильно.

Ранее Шольц назвал главную причину экономических проблем Германии.