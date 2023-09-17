В Армении назвали ложными обвинения Азербайджана в провокациях на границе

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян назвал ложными заявления помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о провокациях со стороны ВС Армении на границе двух стран. Об этом пишет ТАСС.

«Под этой жалобой скрываются все действия, которые предпринял сам Азербайджан в последнее время», — заявил представитель Еревана.

По словам Марукяна, Азербайджан занял 150 кв. км территории Армении и должен вывести с них свои войска, освободить всех военнопленных и других задержанных лиц в рамках обязательств перед Ереваном.

«Премьер-министр Армении предпринял все возможные и невозможные шаги для повышения уровня доверия в мирном процессе, чтобы мы смогли заключить всеобъемлющий и прочный мир с Азербайджаном. Однако постоянные действия Баку, о которых я говорю, торпедируют его», — прокомментировал дипломат еще одно обвинение Гаджиева — в срыве мирных переговоров Арменией.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что армия республики подверглась обстрелу на границе с Арменией.

Ранее Армения направила России предложения по Римскому статуту.