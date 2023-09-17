Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился со студентами

Представитель правительства Приморья сообщил, что председатель КНДР Ким Чен Ын встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что северокорейский лидер встретился со студентами на «Улице Дальнего Востока».

«Они его торжественно приветствовали, пообщались, прошло фотографирование», — рассказали в Приморском крае.

В университете обучаются 43 студента из Северной Кореи.

Во время визита в ДВФО лидера КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ректор ДВФУ Борис Коробец.

Отмечается, что ДВФУ имеет многолетние связи с тремя северокорейскими вузами — Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена. В ходе посещения университета Ким Чен Ын выразил надежду, что в следующем году студентов из КНДР в ДВФУ станет больше.

Ранее Ким Чен Ын похвалил балет «Спящая красавица».