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Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ким прибыл в кампус университета в воскресенье. Лидера КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ректор ДВФУ Борис Коробец. Он рассказал, что ДВФУ имеет многолетние связи с тремя северокорейскими вузами — Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена.

Он добавил, что сегодня в стенах ДВФУ обучаются 43 студента из КНДР, и выразил надежду, что в следующем году их станет больше.

До этого посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, остался доволен визитом в Россию. Также он предположил, что глава КНДР может посетить несколько предприятий пищепрома в Приморье.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.

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