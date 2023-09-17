Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ким прибыл в кампус университета в воскресенье. Лидера КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ректор ДВФУ Борис Коробец. Он рассказал, что ДВФУ имеет многолетние связи с тремя северокорейскими вузами — Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена.

Он добавил, что сегодня в стенах ДВФУ обучаются 43 студента из КНДР, и выразил надежду, что в следующем году их станет больше.

До этого посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, остался доволен визитом в Россию. Также он предположил, что глава КНДР может посетить несколько предприятий пищепрома в Приморье.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.