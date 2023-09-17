Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем

Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых обсудил черноморскую зерновую инициативу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госдепартамент.

Отмечается, что разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу», — говорится в релизе Госдепа.

Также в ходе разговора поднимались темы военного конфликта России на Украине и ситуации с безопасностью на Гаити.

До этого посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов рассказал, что Россия множество раз заявляла, что дверь для восстановления зерновой инициативы открыта и Соединенным Штатам же следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации.

Ранее в Турции рассказали о работе над возобновлением зерновой сделки.