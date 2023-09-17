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Глава НАТО заявил, что Украина в итоге окажется в альянсе

Столтенберг уверен, что Украина рано или поздно будет в НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно присоединится к альянсу, но не уточнил когда. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью политика в газетах редакционной группы Funke.

«Нет сомнений, что Украина в итоге окажется в НАТО», — сказал Столтенберг.

При этом глава НАТО отметил, что «никто не знает», когда закончатся боевые действия на Украине. По его словам, большинство конфликтов длятся дольше, чем предполагается в самом начале.

«Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Все мы хотим быстрого мира», — добавил он.

По словам Столтенберга, если Украина перестанет бороться, то она «перестанет существовать». Он подчеркнул, что после окончания конфликта необходимы гарантии безопасности для Украины или «история может повториться».

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что заседание совета НАТО — Украина планируется провести в октябре.

Также стало известно, что президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Украине предложат вступить в НАТО в ходе вашингтонского саммита организации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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