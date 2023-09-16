Ким Чен Ын проведет переговоры по сотрудничеству КНДР и Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в воскресенье, 16 сентября, запланированы переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на тему сотрудничества Приморья и КНДР. Его слова приводит РИА Новости.

«По этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы. Потому что еще раз говорю: это не имеет границ никогда. Ни спорт, ни туризм, ни культура. И торговля, она всегда взаимовыгодна», — заявил Кожемяко.

Он отметил, что все стороны заинтересованы в том, чтобы отношения развивались на самом высоком уровне.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Ким Чен Ына сопровождают председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Также Ким Чен Ына угостили блюдами русской кухни во время визита во Владивосток.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.