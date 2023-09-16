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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об украинских беженцах в Европе

Депутат Водолацкий назвал шантажом заявление Зеленского об украинских беженцах

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что у украинских беженцев, находящихся в Евросоюзе, может быть непредсказуемая реакция, если Запад начнет сокращать помощь Украине. Его слова передает RT.

«От Зеленского всего можно ожидать. В наркотическом угаре он начинает шантажировать своих же хозяев», — сказал Водолацкий.

Депутат считает, что большинство людей, покинувших Украину, сделали это именно из-за главы государства. По его словам, украинцы «давно хотят, чтобы прекратилась война, чтобы они вернулись домой, в свои города».

11 сентября Зеленский заявил в интервью The Economist, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Политик отметил, что украинские граждане в целом «вели себя хорошо» за границей и «очень благодарны» приютившим их странам. Однако, по его словам, это не станет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что слова Зеленского о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски Запада из-за украинских беженцев в Европе, доказывают «нацистскую сущность» киевского режима.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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