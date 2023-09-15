Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали, что обсудит Байден на встрече с лидерами Центральной Азии

Белый дом: саммит США и Центральной Азии не направлен против третьих стран

close
100%
Susan Walsh/AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предстоящая встреча американского лидера Джо Байдена с коллегами из Центральной Азии не направлена против какой-либо страны и имеет «позитивную повестку». Его слова на брифинге передает ТАСС.

«Этот саммит не направлен против какой-либо страны. Речь идет о позитивной повестке, которую мы хотим проработать с этими странами», — сказал Салливан.

Советник Байдена отметил, что по итогам встречи планируется принять совместное заявление с конкретизацией направлений совместной работы. По его словам, США намерены «привнести некоторые ресурсы, чтобы это можно было сделать эффективно».

На следующей неделе в Нью-Йорке состоится первый в истории саммит в формате C5+1 с участием президентов США, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

13 сентября сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября, которая проходит в США. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов отмечал, что в этом году форум «Центральная Азия+США» должен пройти на высшем уровне.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях