В Белом доме рассказали, что обсудит Байден на встрече с лидерами Центральной Азии

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предстоящая встреча американского лидера Джо Байдена с коллегами из Центральной Азии не направлена против какой-либо страны и имеет «позитивную повестку». Его слова на брифинге передает ТАСС.

«Этот саммит не направлен против какой-либо страны. Речь идет о позитивной повестке, которую мы хотим проработать с этими странами», — сказал Салливан.

Советник Байдена отметил, что по итогам встречи планируется принять совместное заявление с конкретизацией направлений совместной работы. По его словам, США намерены «привнести некоторые ресурсы, чтобы это можно было сделать эффективно».

На следующей неделе в Нью-Йорке состоится первый в истории саммит в формате C5+1 с участием президентов США, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

13 сентября сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября, которая проходит в США. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов отмечал, что в этом году форум «Центральная Азия+США» должен пройти на высшем уровне.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.