Путин похвалил Ким Чен Ына за знания в области космонавтики

Президент России Владимир Путин оценил познания председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в стадиях вывода космических ракет на орбиту, которые тот продемонстрировал на космодроме Восточный, передает ТАСС. Президент назвал своего гостя специалистом в космической отрасли.

Отмечается, что во время посещения космодрома лидер КНДР живо интересовался тем, что рассказывали представители Роскосмоса об этапах космических пусков и о подготовке ракеты-носителя «Союз-2».

Лидер КНДР спросил, куда падают отделившиеся части, и предположил, что первая часть падает на землю, а вторая часть уже в океан. Его догадки подтвердил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

«Вы специалист!» — обратился к лидеру КНДР российский президент. В ответ на эту реплику Ким Чен Ын довольно рассмеялся.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.