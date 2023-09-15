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Путин заявил, что США не умеют «танцевать танго» вдвоем

Путин: США не умеют «танцевать танго» вдвоем и решают все с позиции силы

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не умеют «танцевать танго» вдвоем и пытаются все вопросы решать с позиции силы. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы», — сказал российский лидер.

По его словам, в арсенале США — санкции, а также применении военной силы.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не имеется признаков того, что президент России Владимир Путин, заинтересован «в какой-то значимой дипломатии». Если Путин «проявит интерес», выразил мнение Блинкен, то украинская сторона сразу к этому «подключится», а Вашингтон вступит в переговорный процесс вслед за Киевом. Он отметил, что «для танго нужны двое».

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут перенести боевые действия на территорию России, поскольку это грозит стране международной изоляцией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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