Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия конечно, прежде всего, в сфере экономики, здесь все стабильно, надежно развивается», — заявил он.

Также он отметил, что бюджетный процесс в России идет стабильно.

В свою очередь, Александр Лукашенко поздравил Путина с прошедшим в РФ единым днем голосования, отметив, что «это большой успех».

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Основными темами переговоров лидеров двух стран станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике. Накануне сообщалось, что президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.