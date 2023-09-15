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Лавров раскритиковал Запад из-за отсутствия прозрачного расследования терактов на СП

Глава МИД Лавров: Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на СП

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для проведения прозрачного расследования терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», передает ТАСС.

По словам дипломата, все «заметается под ковер».

«Взорвали газопроводы год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это», — сказал он.

Также Лавров заявил, что вокруг темы возможных российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор.

До этого министр иностранных дел России сообщил, что читал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о возможных переговорах между Российской Федерацией и Украиной, и назвал его странным. Он напомнил, что примерно год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце сложившегося по итогам «холодной войны» миропорядка.

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