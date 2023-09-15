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Патрушев заявил о готовности США отправить на убой войска других стран НАТО, вместо своих

Патрушев: США готовы отправить на убой войска других стран-членов НАТО

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

США, если будет необходимо, легко отправят в горячие точки военнослужащих других стран-членов НАТО, не рискуя жизнями собственных солдат. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Разведчик».

По его словам, постоянное расширение Североатлантического альянса фактически обеспечивает Соединенным Штатам возможность поглощать разные государства, лишать их самостоятельности. Годами страны-члены НАТО на словах провозглашают приверженность миру, при этом воюют или угрожают войной любой стране, не согласной с американской политикой, добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что военная мощь Альянса используется для сохранения гегемонии Запада, экономического «закабаления», политического давления на государства, не представляющие для НАТО военной угрозы.

Патрушев напомнил, что за 70 лет страны НАТО стали участниками более чем 200 военных конфликтов по всему миру.

Он добавил, что на практике армии организации для США также являются «колониальными», — при необходимости американские власти легко отправят на убой войска других стран-членов альянса, не рискуя жизнями представителей «исключительного» народа Соединенных Штатов.

В августе Патрушев заявлял, что США ради сохранения своей гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

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