Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда отказался от переговоров с Россией весной 2022 года. Об этом в эфире YouTube-канала Judge Napolitano заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По словам Сакса, его «бросает в дрожь» от видео с жалобами Зеленского на то, что западные страны затягивали поставки вооружений Украине, в то время как российские войска подготовились к обороне. Он также отметил, что украинский президент потерпел «чудовищную неудачу», которая привела его страну к разрушению.

Профессор добавил, что весной 2022 года стороны конфликта могли завершить его на основе нейтралитета Украины. Как утверждает Сакс, Зеленский знал это, но под давлением Запада и обещаний США поставить оружие отказался от переговоров.

13 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что украинский лидер намеренно отказывается от мирного решения конфликта, игнорируя заявления главы российского государства Владимира Путина о готовности России к переговорам.

В этот же день стало известно, что ирландский журналист медиахолдинга RT Чей Боуз сообщал, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, что привело к трагическим последствиям.

До этого бывший президент Франции Николя Саркози говорил, что украинский кризис может быть разрешен двумя путями — уничтожением Украины или диалогом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.