Кандидатка в депутаты снялась голой после секса и поделилась впечатлениями

В Колумбии одна кандидатка в депутаты оказалась в центре скандала после того, как записала видео, в котором рассказала о своих сексуальных ощущениях. Сообщает об этом Daily Star.

44-летняя Каталина Харамильо планировала участвовать в выборах в Ассамблею штата Антьокия 29 октября. Однако в сети распространилось видео, на котором она топлес, находясь в объятиях с мужчиной и прикрываясь одеялом, ведет беседы об интимной жизни. На видеозаписи она заявляет: «Здравствуйте, сегодня ваш кандидат номер 74 от Партии зеленых проснулась очень счастливой. Она проснулась после множества оргазмов». Женщина также призывает голосовать за нее.

Видео было снято ночью 1 сентября и каким-то образом попало в избирательную комиссию. На следующий день Харамильо обратилась к избирателям через социальные сети, попросила их «понять ее» и рассказала, что в данный момент идет расследование ситуации, в которой она является пострадавшей.

В интервью колумбийским СМИ Харамильо утверждает, что видео попало в сеть без ее согласия и не является официальной частью избирательной кампании. Она подчеркивает, что в кадре не было показано ничего интимного или вульгарного. Женщина утверждает, что оргазмы, упомянутые в видео, являются естественной частью сексуальной жизни и доступны как мужчинам, так и женщинам.

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