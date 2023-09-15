Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидатка в депутаты снялась голой после секса и поделилась впечатлениями

В Колумбии голая кандидатка в депутаты записала видео и рассказала об оргазмах

close
100%
Shutterstock

В Колумбии одна кандидатка в депутаты оказалась в центре скандала после того, как записала видео, в котором рассказала о своих сексуальных ощущениях. Сообщает об этом Daily Star.

44-летняя Каталина Харамильо планировала участвовать в выборах в Ассамблею штата Антьокия 29 октября. Однако в сети распространилось видео, на котором она топлес, находясь в объятиях с мужчиной и прикрываясь одеялом, ведет беседы об интимной жизни. На видеозаписи она заявляет: «Здравствуйте, сегодня ваш кандидат номер 74 от Партии зеленых проснулась очень счастливой. Она проснулась после множества оргазмов». Женщина также призывает голосовать за нее.

Видео было снято ночью 1 сентября и каким-то образом попало в избирательную комиссию. На следующий день Харамильо обратилась к избирателям через социальные сети, попросила их «понять ее» и рассказала, что в данный момент идет расследование ситуации, в которой она является пострадавшей.

В интервью колумбийским СМИ Харамильо утверждает, что видео попало в сеть без ее согласия и не является официальной частью избирательной кампании. Она подчеркивает, что в кадре не было показано ничего интимного или вульгарного. Женщина утверждает, что оргазмы, упомянутые в видео, являются естественной частью сексуальной жизни и доступны как мужчинам, так и женщинам.

Ранее врач Луценко рассказал, что секс может снизить риск развития диабета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях