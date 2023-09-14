Румыния планирует обратиться в Европейский суд из-за Шенгена

Премьер-министр Румынии Марвел Чолаку заявил, что страна намерена обратиться в Европейский суд, если Австрия воспользуется своим правом вето и не позволит ей вступить в Шенгенскую зону. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, канцлер Австрии Карл Нехаммер за несколько дней до заседания Совета ЕС сообщил, что не будет поддерживать вступление Румынии в Шенгенскую зону, что, по словам Чолаку, вызвало недовольство властей и румынского населения.

Он утверждает, что слова Нехаммера об увеличении миграции через Румынию являются неправдой.

«Мы ввели совместный пограничный контроль с Сербией, чтобы снять этот вопрос. Однако если канцлер Нехаммер вновь необоснованно воспользуется своим правом вето, я, как премьер-министр, буду вынужден оспорить решение Австрии в Европейском суде, чтобы потребовать компенсации за убытки, причиненные неприсоединением», — подчеркнул Чолаку.

До этого министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер выступил против призыва главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о немедленном принятии Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что пограничный контроль нужно увеличивать, а не уменьшать из-за растущей миграции.

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