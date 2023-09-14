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США надеются, что генсек ООН добьется возврата России в зерновую сделку

В США выразили надежду, что Гутерриш добьется возврата РФ в зерновую сделку

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Carlo Allegri/Reuters

США надеются, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе его контактов на неделе высокого уровня сможет добиться возврата России в зерновую сделку. Об этом на брифинге заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Мы благодарны генеральному секретарю за то, что он продолжает активно контактировать, пытаясь найти выход для возврата русских в черноморскую инициативу. И мы надаемся, что он достигнет успеха в этом на встречах, которые он будет проводить на следующей неделе с различными партнерами», — сказала постпред.

13 сентября Гутерриш заявил о планах провести на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки.

Накануне пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявлял, что зерновая сделка должна быть продолжена при участии Москвы и Киева под эгидой ООН.

12 сентября официальный представитель президента России Дмитрий Песков говорил, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме сообщал, что требования Российской Федерации по зерновой сделке до сих не выполняются. По его словам, в ведомстве ждут, «когда их исполнят».

Ранее Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке.

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