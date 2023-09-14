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МИД РФ пообещал ответить Словакии на высылку российского дипломата

МИД: РФ ответит на высылку сотрудника российского посольства из Словакии

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва ответит на высылку одного из дипломатов посольства России в Словакии, передает ТАСС.

«Москва даст соответствующий ответ», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

14 сентября МИД Словакии объявил, что высылает одного из сотрудников российского посольства.

Согласно заявлению министерства, причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». У дипломата есть 48 часов для того, чтобы покинуть страну.

До этого политолог Петр Колчин высказал мнение, что Словакия после парламентских выборов может стать первой европейской страной с лояльным отношением к России и показать пример другим государствам Евросоюза.

Ранее экс-премьер Словакии осудил Запад.

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