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Более 100 участников спецоперации от «Единой России» победили на выборах

Турчак: свыше 100 участников СВО от «Единой России» выиграли выборы

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Свыше 100 участников специальной военной операции (СВО), которые были выдвинуты на выборы от «Единой России», победили на прошедших выборах в России. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает РИА Новости.

«Более 100 человек, представляющих категорию участников СВО, ветеранов боевых действий, одержали уверенную победу», — сказал он во время совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета «Единой России».

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли выборы. В рамках голосования в 22 регионах проходили выборы глав, в 16 субъектах избирались депутаты региональных заксобраний, а в еще четырех прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие более 45 млн избирателей. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, средняя явка составила 43,5% — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в 24 регионах отдать свой голос можно было с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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