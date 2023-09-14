Суд в Молдавии принял решение в пользу Додона

Высшая судебная палата Молдавии не приняла ходатайство прокуратуры о продлении ограничений по выезду с территории государства бывшему президенту Игорь Додону, передает «Sputnik.Молдова». По данным портала, эту информацию подтвердил адвокат политика и он сам.

Как заявил Додон, суд принял верное решение, но с опозданием. По его словам, он пока не планирует уезжать из страны.

«Я не собираюсь покидать Молдову. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове», — подчеркнул Додон.

В конце мая 2022 года Додон был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой. Изначально политика поместили под домашний арест, однако впоследствии это решение изменили на запрет на выезд из страны. Соответствующие ограничения действовали в течении 300 дней.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в продаже страны Западу.