Вучич прокомментировал встречу с премьером Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его консультации с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти, прошедшие в четверг в Брюсселе, не дали результата. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, переговоры в плане поиска прямого пути к нормализации отношений завершились безуспешно.
Вучич рассказал, что были приняты компромиссные предложения Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась.
До этого Вучич выразил недовольство решением греческого правительства и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить премьера Косово Альбина Курти на неформальный ужин с лидерами Балкан, Европейского союза и Украины.
Вучич подчеркнул, что Сербия борется за свое европейское будущее, но при этом не отказывается от своих национальных интересов. Он отметил, что соблюдение сербских национальных интересов в предстоящий период будет трудным делом.
Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся.
Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.