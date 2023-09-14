Вучич прокомментировал встречу с премьером Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его консультации с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти, прошедшие в четверг в Брюсселе, не дали результата. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры в плане поиска прямого пути к нормализации отношений завершились безуспешно.

Вучич рассказал, что были приняты компромиссные предложения Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась.

До этого Вучич выразил недовольство решением греческого правительства и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить премьера Косово Альбина Курти на неформальный ужин с лидерами Балкан, Европейского союза и Украины.

Вучич подчеркнул, что Сербия борется за свое европейское будущее, но при этом не отказывается от своих национальных интересов. Он отметил, что соблюдение сербских национальных интересов в предстоящий период будет трудным делом.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.