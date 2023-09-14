Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Депутаты Европарламента приняли новый отчет об отношениях Евросоюза с Белоруссией, призвав к освобождению политических заключенных и обвинив власти республики в поддержке России в рамках конфликта на Украине. Согласно документу, опубликованному на сайте ЕП, белорусский лидер Александр Лукашенко назван соучастником в «преступлениях» Москвы.

«Действия самого Лукашенко и его режима могут быть приравнены к преступлению против человечности, заключающемуся в «депортации или насильственном перемещении лиц населения» в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда (МУС) <...> Лукашенко так же ответственен за военные преступления [на Украине], как Владимир Путин и Мария Львова-Белова, и поэтому [Европарламент] призывает МУС рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко», — говорится в тексте.

В документе ЕП, в частности, обвиняет Лукашенко не только в соучастии России в конфликте на Украине, но и в нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Белоруссии. При этом евродепутаты расценили президентские выборы 2020 года в республике как «сфальсифицированные».

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. СК России считает, что их действия имеют незаконный характер, так как отсутствуют основания для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена. В мае Хан и Сальваторе Айталы были объявлены в розыск.

Ранее «арест Путина» по ордеру МУС сравнили с объявлением войны.