Правительство США хочет заморозить украинский конфликт, но данное развитие событий Россия считает неприемлемым. Такое заявление сделал основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге, передает РИА Новости.

Как сказал нидерландский специалист, Вашингтон стремится повторить «корейский сценарий» в рамках конфликта между Москвой и Киевом. Он не исключил, что Белый дом уже смирился с невозможностью одержать победу.

«Их цель — оставить все как есть сейчас, заморозить текущее положение дел», — пояснил де Йонге.

В то же время он добавил, что подобное решение проблемы является неприемлемым для России. По мнению правозащитника, Москва считает одной из главных опасностей возможное членство Киева в НАТО.

Специалист обратил внимание, что в таком случае США вооружат Украину «как никогда раньше». Более того, не исключена передача киевским властям ядерного оружия.

На этом фоне де Йонг пришел к выводу, что восстановление мира на Украине возможно только при организации прямых переговоров между американским и российским правительствами. В настоящее время Вашингтон и Москва ведут борьбу на украинской территории, подчеркнул правозащитник. При этом конфликт мог начаться и в любой другой стране — Нигере, Сирии и других, резюмировал специалист.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.