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В России оценили слова Пашиняна о провале российских миротворцев в Карабахе

Политолог Перла: в ситуации с Арменией Россия должна защищать свои интересы

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. По мнению эксперта, Москва в данном случае должна защищать только собственные интересы.

«Чрезмерное усиление Турции и Азербайджана не в интересах России. Геноцид армян — не в интересах России. И русофобский Пашинян — не в интересах России. <...> Так что Армения должна быть, должна быть вассальной, но в своем регионе достаточно сильной, а во главе ее должен быть армянский патриот, но родившийся в Москве и без России не мыслящий ни себя, ни Армению. Вот такой там должна быть наша политика», — подчеркнул Перла.

Он добавил, что России нужно прекратить относиться к Армении как к «эксклюзивному, уникальному и страшно важному союзнику».

В интервью газете Politico Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Карабахе. При этом он отметил, что не может сказать, что, если бы миссии РФ там не было, ситуация сейчас была бы лучше.

Ранее Пашинян назвал обстановку в Карабахе очень тяжелой.

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