Еврокомиссара застали за вязанием во время речи главы ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с довольно утомительной речью на пленарной сессии Европарламента, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что во время ее речи еврокомиссар Ильва Йоханссон больше была увлечена вязанием.

«Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром «о положении дел в Союзе» была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — написал Филиппо.

К своему посту он прикрепил видео, на котором Йоханссон вяжет во время выступления фон дер Ляйен. Сам инцидент произошел 13 сентября, когда глава ЕК отчиталась перед Европарламентом по ситуации в Евросоюзе. В ходе своего выступления фон дер Ляйен, в частности, говорила о начале подготовки к расширению объединения. По ее словам, ЕК собирается заранее дать оценку тому, как ЕС будет функционировать после присоединения новых членов.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за запретов ЕС в отношении россиян.