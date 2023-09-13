США заявили об отсутствии планов разместить военную базу в Грузии

Правительство США не планирует размещать на территории Грузии свою военную базу. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Тбилиси.

Таким образом дипломатическое представительство прокомментировало заявления ряда СМИ, согласно которым Вашингтон намерен построить на территории республики военную базу. При этом представители США отметили, что оба государства продолжают придерживаться прошлых договоренностей о сотрудничестве в сфере обороны.

«Отношения США и Грузии <...> по-прежнему основаны на усилении совместимости и поддержке Грузии для сдерживания последующей агрессии и защиты своего суверенитета, что лучше готовит Грузию к членству в НАТО. Для разъяснения информации, распространенной в СМИ, Соединенные Штаты не предлагали Грузии создать американскую военную базу», — указано в сообщении.

12 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на собственные источники заявил, что министр обороны США Ллойд Остин предложил правительству республики создать в стране американскую военную базу и получил отказ. По данным телеканала, это произошло еще во время визита главы ведомства в Тбилиси в 2021 году.

Ранее в Армении стартовали совместные военные учения с США.