Генсек ООН заявил о растущем расколе в глобальных институтах

Раскол в глобальных институтах увеличивается, но у мирового сообщества еще есть возможность его предотвратить. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«Нам нужен дух компромисса <…>. У нас есть некоторые симптомы [раскола], однако ситуация еще не стала необратимой. У нас есть время, чтобы предотвратить это», — сказал он, отвечая о реформе Совбеза ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

24 августа Гутерриш в ходе саммита БРИКС заявлял о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы. По его мнению, в настоящее время большинство структур глобального управления были основаны после Второй мировой войны, когда многие африканские государства находились под управлением колониальных держав и, следовательно, «живут вчерашним днем».

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на заседании G7 говорил, что ООН не отражает современные реалии и не может предотвращать конфликты. По его словам, Организация Объединенных Наций и ее Совбез могут остаться только «говорильней», не отражая реалии современного мира и не прислушиваясь к «Глобальному Югу».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о необходимости реформирования СБ ООН.