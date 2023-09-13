Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бабаян отреагировал на депортацию главы Sputnik Молдова

Телеведущий Бабаян связал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова с русофобией

close
100%
Moldova Daily|Новости Европы и мира' class="item-image" >
Телеграм-канал Moldova Daily|Новости Европы и мира

Решение властей Молдавии депортировать главу Sputnik Молдова Виталия Денисова – это проявление русофобии и атака на свободу слова, заявил в беседе с RT депутат Мосгордумы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», телеведущий Роман Бабаян. По его словам, такой шаг отражает основные принципы политики Молдавии.

«<…> Я считаю, что молдавские власти ведут себя достаточно последовательно, ведь то, что мы наблюдаем сейчас, началось не сегодня и не вчера. Уже во времена [молдавского бизнесмена, экс-депутата Владимира] Плахотнюка было понятно, в какую сторону повернуло молдавское государство», — сказал Бабаян, добавив, что уже тогда въезд в страну без объяснения причин закрывали для некоторых российских политиков и журналистов.

Власти Молдавии пытаются сблизиться с ЕС и США, а не с Россией, отметил телеведущий, добавив, что на этом фоне решение о депортации Денисова неудивительно.

Бабаян также призвал жестче отвечать на подобные шаги и применять принцип взаимности по отношению к журналистам из недружественных стран.

Напомним, Генеральная инспекция по миграции МВД Молдавии объяснила депортацию Денисова тем, что он якобы участвовал во внутренних делах страны. Ему также закрыт въезд в страну на 10 лет.

Ранее власти Молдавии отказали во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, объявив его нежелательным лицом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях