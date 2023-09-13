Бабаян отреагировал на депортацию главы Sputnik Молдова

Решение властей Молдавии депортировать главу Sputnik Молдова Виталия Денисова – это проявление русофобии и атака на свободу слова, заявил в беседе с RT депутат Мосгордумы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», телеведущий Роман Бабаян. По его словам, такой шаг отражает основные принципы политики Молдавии.

«<…> Я считаю, что молдавские власти ведут себя достаточно последовательно, ведь то, что мы наблюдаем сейчас, началось не сегодня и не вчера. Уже во времена [молдавского бизнесмена, экс-депутата Владимира] Плахотнюка было понятно, в какую сторону повернуло молдавское государство», — сказал Бабаян, добавив, что уже тогда въезд в страну без объяснения причин закрывали для некоторых российских политиков и журналистов.

Власти Молдавии пытаются сблизиться с ЕС и США, а не с Россией, отметил телеведущий, добавив, что на этом фоне решение о депортации Денисова неудивительно.

Бабаян также призвал жестче отвечать на подобные шаги и применять принцип взаимности по отношению к журналистам из недружественных стран.

Напомним, Генеральная инспекция по миграции МВД Молдавии объяснила депортацию Денисова тем, что он якобы участвовал во внутренних делах страны. Ему также закрыт въезд в страну на 10 лет.

Ранее власти Молдавии отказали во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, объявив его нежелательным лицом.