Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному соглашению

Глава МИД Армении: Ереван получил от Баку ответ на предложения по мирному договору

close
100%
Depositphotos

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках «правительственного часа» в правительстве заявил, что Армения получила от Азербайджана новые предложения от Азербайджана по мирному соглашению, передает «Интерфакс».

«Мы отправили Азербайджану наши предложения по мирному соглашению уже в пятой редакции. И вчера мы получили от Азербайджана новые предложения», — сказал министр.

Он добавил, что процесс обсуждения ведется, но на личном уровне переговоров не было после июля. С сожалением он отметил, что остаются существенные вопросы, в которых позиции сторон «пока достаточно далеки друг от друга».

1 сентября в азербайджанском Минобороны заявляли, что армянские военные обстреляли позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении. В ведомстве отмечали, что Ереван пытается создать у мирового сообщества неверный взгляд на ситуацию, чтобы продолжить свои провокации на границе.

12 сентября военное ведомство Армении сообщило, что азербайджанские войска совершили обстрел позиций армянской армии на участке Верин Шоржа Гегагркуникской области.

Ранее политолог объяснил, возможен ли военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях