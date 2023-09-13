Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному соглашению

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках «правительственного часа» в правительстве заявил, что Армения получила от Азербайджана новые предложения от Азербайджана по мирному соглашению, передает «Интерфакс».

«Мы отправили Азербайджану наши предложения по мирному соглашению уже в пятой редакции. И вчера мы получили от Азербайджана новые предложения», — сказал министр.

Он добавил, что процесс обсуждения ведется, но на личном уровне переговоров не было после июля. С сожалением он отметил, что остаются существенные вопросы, в которых позиции сторон «пока достаточно далеки друг от друга».

1 сентября в азербайджанском Минобороны заявляли, что армянские военные обстреляли позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении. В ведомстве отмечали, что Ереван пытается создать у мирового сообщества неверный взгляд на ситуацию, чтобы продолжить свои провокации на границе.

12 сентября военное ведомство Армении сообщило, что азербайджанские войска совершили обстрел позиций армянской армии на участке Верин Шоржа Гегагркуникской области.

Ранее политолог объяснил, возможен ли военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.