Путин оценил прогресс в космической отрасли

Россия гордится тем, как сейчас продолжает развиваться космическая отрасль в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. В этот раз, как мы и договорились, на космодроме нашем, космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас», — подчеркнул Путин.

Также российский глава государства показал северокорейскому лидеру новый объект на российском космодроме.

Путин выразил надежду, что Ким Чен Ыну вместе с коллегами было интересно знакомиться с объектами на российском космодроме.

Кроме того Путина в переговорах участвует российская делегация. В нее вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу и др.

До этого Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».