Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс «Союз»

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс «Союз-2» на космодроме Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот стартовый комплекс предназначен для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска. Его площадь превышает 44 тыс. квадратных метров.

Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом строительства стартового комплекса «Ангары», возведение которого началось в мае 2019 года. Лидеры двух стран осмотрели новый стартовый стол со специальной смотровой площадки. Объект позволит реализовать на Восточном программы по исследованию Солнечной системы и космоса за ее пределами.

Утром 13 сентября Путин прибыл на космодром Восточный. Российский президент встретил Ким Чен Ына. Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, «несмотря на занятость». Встреча лидеров двух стран прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию впервые с 2019 года, он приехал на своем знаменитом бронепоезде. В поездке лидера КНДР сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи и другие официальные лица.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».