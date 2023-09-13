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Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный для встречи с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный для встречи с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный в Амурской области для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Северной Кореи находится с визитом в России по приглашению российского лидера.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в переговорах Путина и Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Главы двух государств в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко допустил, что во время поездки лидера КНДР в Россию может быть поднята тема реализации проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до корейского порта Раджин.

Накануне Ким Чен Ын назвал свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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