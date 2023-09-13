Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог

Бывший посол Армении в России Армен Смбатян, обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом, был освобожден под залог в размере $260 тысяч. Об этом сообщила советник генерального прокурора Лусине Мартиросян, пишет РИА Новости.

Смбатян занимал должность посланника Армении в России с 2002 по 2010 год, затем возглавлял армянскую дипломатическую миссию в Израиле с 2018 по 2021 год, а также руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ с 2010 по 2014 год.

Вместе с ним был арестован его сын Сергей Смбатян, который является главным дирижером армянского Государственного симфонического оркестра. Отец и сын обвиняются в мошенничестве крупных размеров в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване.

По данным следствия, государству был причинен ущерб в размере $2,5 млн. Позднее Сергей Смбатян был переведен под домашний арест. Советник генерального прокурора Лусине Мартиросян сообщила, что Армену Смбатяну был назначен залог в размере 100 млн драмов (примерно $260 тысяч), а также подписка о невыезде как альтернативная комбинированная мера пресечения.

Ранее известные российские музыканты, оперные певицы, пианисты, актриса и другие выразили свою поддержку Армену и Сергею Смбатянам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что визит его супруги Анны Акопян на Украину стали неуместно политизировать.