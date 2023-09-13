Ким Чен Ын отметил важность стратегических отношений Северной Кореи и России

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между Северной Кореей и РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передает ЦТАК, свою позицию глава Северной Кореи высказал по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские чиновники.

«Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является «явным проявлением» того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией», — сказано в сообщении агентства.

12 сентября глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов встретил лидера КНДР на станции Хасан в Приморском крае.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко допустил, что во время поездки лидера КНДР в Россию может быть поднята тема реализации проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до корейского порта Раджин.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что общение Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке, в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.