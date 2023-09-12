В МИД ФРГ рассказали о составляющих гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она отметила, что Германия вместе с партнерами работает «над обеспечением мира для Украины на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы». По ее словам, это включает в себя, помимо членства Украины в НАТО и ЕС и поставок ей оружия, также «среднесрочную экономическую поддержку вплоть до восстановления» страны.

Она призвала сторонников защитить критически важную инфраструктуру Украины в зимнее время «противовоздушным зонтом» и средствами для преодоления минных полей.

11 сентября Бербок посетила Киев — этот визит на Украину стал уже четвертым для нее с февраля прошлого года. По прибытии в Киев глава МИД заявила о намерении и дальше поддерживать Украину в «экономическом, гуманитарном и военном плане».

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.