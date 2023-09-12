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В Московской области представят новую структуру правительства

Губернатор Подмосковья: новую структуру правительства представят в четверг

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Пресс-служба Губернатора Московской области

В четверг, 14 сентября будет представлена новая структура правительства Московской области по итогам выборов. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства, передает телеканал «360».

По словам главы региона, это будет важный шаг, который позволит «дальше обеспечивать поступательные движения и развитие».

«В четверг мы подготовим после вступления в должность новую структуру правительства Московской области. В пятницу попрошу рассмотреть. Я лично буду в Мособлдуме, чтобы представить наш кабинет исполнительной власти», — сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил всех жителей, которые приняли участие в выборах и проявили свою гражданскую позицию. Он добавил, что после проведения голосования граждане оправданно и справедливо ждут новых решений актуальных проблем.

«В этой части мы жителей не разочаруем. Наша повестка будет наполнена проблемами, которые мы регулярно обсуждаем», — отметил Воробьев.

Накануне данные Центральной избирательной комиссии России показали, что Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») победил на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). В общей сложности за Воробьева проголосовали 3 078 424 гражданина.

Ранее глава Подмосковья рассказал о сотрудничестве региона с другими странами в медицине.

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