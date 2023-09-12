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Путин рассказал о судьбе российских миротворцев в Карабахе

Путин заявил о продолжении действия мандата российских миротворцев в Карабахе

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжает действовать. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает РИА Новости.

«Это правда, мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения каких-то там «этнических чисток», конечно, они никуда не делись», — уточнил глава государства.

Также он выразил надежду, что правительство Азербайджана не заинтересовано в притеснении людей по национальному признаку на территории Нагорного Карабаха. По словам Путина, Баку всегда уверял Москву в отсутствии планов проводить «этнические чистки» и заинтересованности в мягкой интеграции региона.

Кроме того, российский лидер оценил двустороннее сотрудничество с Арменией. В последнее время многие обозреватели характеризуют отношения Москвы и Еревана как кризисные. Тем не менее Путин заявил об отсутствии «какого-то разворота» в контактах между двумя странами и указал, что обе стороны понимают текущую ситуацию.

Ранее правительство РФ назначило нового командующего российскими миротворцами в Карабахе.

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