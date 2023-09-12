Путин рассказал, почему власти Украины не хотят завершения конфликта

Правительство Украины нуждается в продолжении конфликта, так как после его завершения местным чиновникам придется оправдываться перед народом за состояние страны. Такое заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что киевские власти не хотят мира. Если боевые действия закончатся, украинскому руководство надо будет отвечать перед гражданами за ситуацию в социальной сфере и экономике, пояснил Путин.

«Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там «потоком» пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет?» — сказал российский лидер.

Он добавил, что Киев создает образ будущего страны только на основе вступления в международные организации — НАТО и Европейский союз (ЕС). Но такой подход, по мнению главы Кремля, свидетельствует о стремлении украинского правительства оказаться в «полной зависимости от кого-то в сфере обороны и экономики».

В то же время Путин подчеркнул, что российские власти придерживаются иного подхода. Как он указал, будущее РФ зависит исключительно от жителей страны.

Ранее в Киеве рассказали, когда государство будет готово к вступлению в Европейский союз (ЕС).