Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, почему власти Украины не хотят завершения конфликта

Путин усомнился в немедленном восстановлении экономики Украины после конфликта

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Правительство Украины нуждается в продолжении конфликта, так как после его завершения местным чиновникам придется оправдываться перед народом за состояние страны. Такое заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что киевские власти не хотят мира. Если боевые действия закончатся, украинскому руководство надо будет отвечать перед гражданами за ситуацию в социальной сфере и экономике, пояснил Путин.

«Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там «потоком» пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет?» — сказал российский лидер.

Он добавил, что Киев создает образ будущего страны только на основе вступления в международные организации — НАТО и Европейский союз (ЕС). Но такой подход, по мнению главы Кремля, свидетельствует о стремлении украинского правительства оказаться в «полной зависимости от кого-то в сфере обороны и экономики».

В то же время Путин подчеркнул, что российские власти придерживаются иного подхода. Как он указал, будущее РФ зависит исключительно от жителей страны.

Ранее в Киеве рассказали, когда государство будет готово к вступлению в Европейский союз (ЕС).

Все новости на тему:
ВЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях