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В Киеве считают МАГАТЭ и ООН организациями с «мусорными оценками»

Михаил Подоляк назвал МАГАТЭ, Красный Крест и ООН фиктивными организациями

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал ООН как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест как «фиктивные организации». Об этом сообщило украинское издание «Новое издание».

«ООН — на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — все это фиктивные организации...» — подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы офиса президента Украины, указанные организации лишь продолжают засорять сознание, озвучивая свои «мусорные оценки».

Также Подоляк уточнил, что если бы вышеназванных организаций не было, многие вопросы получалось бы решать «быстрее и лучше».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за реформирование СБ ООН из-за «неспособности решения проблем». Турецкий лидер уверен, что международные организации необходимо сделать демократичными.

Ранее Макрон заявил о необходимости реформирования СБ ООН.

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