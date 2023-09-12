В США требуют расследования в отношении Маска после отказа включить Starlink у Крыма

Представитель Демократической партии, действующий сенатор США Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении SpaceX после того, как Илон Маск принял решение ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав украинскую атаку на ВМФ РФ. Ее слова приводит Bloomberg.

«Конгрессу необходимо расследовать, что произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером [Илоном Маском]», — заявила Уоррен.

Она также попросила Министерство обороны США изучить «свои контрактные отношения» со SpaceX.

Информация о том, что Маск отключал солдатам ВСУ связь Starlink во время атаки на российский флот в Крыму, изначально появилась в биографии миллиардера, написанной журналистом Уолтером Айзексоном. Широкую огласку этот фрагмент получил после его публикации изданием CNN. Позже Маск объяснил, что отключил Starlink во время атаки, чтобы его компания SpaceX не стала прямым соучастником крупного военного инцидента.

Позже основатель Starlink Маск выразил несогласие с обвинениями в госизмене в свой адрес. Об этом миллиардер написал в X (Twitter).

«Я гражданин США и имею паспорт только этой страны. Что бы ни случилось, я продолжу бороться за Америку и моя жизнь закончится в ней. Конгресс США не начинал войну с Россией. Если кто и предатель, так это те, кто меня им же и называет», – написал Маск.

Ранее разведка Украины оценила слова Маска о его препятствовании работе Starlink для ВСУ в Крыму.