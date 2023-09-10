Разведка Украины оценила слова Маска о его препятствовании работе Starlink для ВСУ в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов усомнился в том, что американский бизнесмен, владелец компании Starlink Илон Маск ограничивал использование Киевом сервиса спутниковой связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает в Telegram украинское издание «Зеркало недели».

Буданов заявил, что сомневается, что Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов», но добавил, что системы Starlink сыграли значительную роль в действиях против России и показали свою высокую эффективность.

Тем не менее глава ГУР подтвердил, что системы Starlink «не работали определенное время возле Крыма», уточнив при этом, что Украина применяла там «определенную технику», когда осознала, что на полуострове «нет покрытия» системами компании Маска.

Накануне Илон Маск рассказал на своей странице в соцсети X, как помешал Украине совершить атаку в Крыму. Он подчеркнул, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают использовать ее продукты в военных целях, поэтому она не могла быть применена, несмотря на запрос Украины.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».